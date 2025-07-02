Вениславский: Ограничения на поставку вооружения от США - болезненное решение для Украины, но еще есть шанс его "выровнять"

Решение США об ограничении поставок Украине некоторых видов вооружения является болезненным и непонятным шагом для Украины на фоне массированных российских атак. Тем не менее, украинская сторона рассчитывает на дальнейшие переговоры с американскими партнерами для урегулирования ситуации. Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.

Любые решения наших партнеров об остановке или ограничении поставок Украине определенных видов вооружения, тем более таких видов вооружения, которые являются уникальными, которые другие страны, кроме США, в частности ракеты к системам Патриот, никто кроме США поставить Украине не может. Соответственно, это решение для нас очень неприятно. Оно болезненно на фоне тех массовых ракетных террористических атак России

Для меня лично, как для представителя профильного комитета, несколько непонятно, например, ограничение в поставках фугасных снарядов 155 калибра, потому что я точно знаю, что на территории США с начала войны (в Украине – ред.) открылись новые заводы, которые имеют достаточно большие мощности. И говорить о том, что поставка Украине каким-то образом нанесет ущерб обороноспособности США – довольно условно. Я думаю, что вряд ли это полностью соответствует реалиям. Так же как и ракеты, которые были упомянуты в пресс-релизе Белого Дома, ракеты класса воздух-воздух AIM, они США уже почти не применяются и их количество достаточно велико, как и AIM9 и AIM120, которые достаточно эффективно продемонстрировали себя в Украине