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Вениславский: Ограничения на поставку вооружения от США - болезненное решение для Украины, но еще есть шанс его "выровнять"

Киев • УНН

 • 107 просмотра

США ограничивают поставки определенных видов вооружения Украине, что является болезненным и непонятным шагом для Киева на фоне массированных российских атак. Украинская сторона рассчитывает на дальнейшие переговоры для урегулирования ситуации.

Вениславский: Ограничения на поставку вооружения от США - болезненное решение для Украины, но еще есть шанс его "выровнять"

Решение США об ограничении поставок Украине некоторых видов вооружения является болезненным и непонятным шагом для Украины на фоне массированных российских атак. Тем не менее, украинская сторона рассчитывает на дальнейшие переговоры с американскими партнерами для урегулирования ситуации. Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.

Детали

Любые решения наших партнеров об остановке или ограничении поставок Украине определенных видов вооружения, тем более таких видов вооружения, которые являются уникальными, которые другие страны, кроме США, в частности ракеты к системам Патриот, никто кроме США поставить Украине не может. Соответственно, это решение для нас очень неприятно. Оно болезненно на фоне тех массовых ракетных террористических атак России

- заявил Вениславский.

Для меня лично, как для представителя профильного комитета, несколько непонятно, например, ограничение в поставках фугасных снарядов 155 калибра, потому что я точно знаю, что на территории США с начала войны (в Украине – ред.) открылись новые заводы, которые имеют достаточно большие мощности. И говорить о том, что поставка Украине каким-то образом нанесет ущерб обороноспособности США – довольно условно. Я думаю, что вряд ли это полностью соответствует реалиям. Так же как и ракеты, которые были упомянуты в пресс-релизе Белого Дома, ракеты класса воздух-воздух AIM, они США уже почти не применяются и их количество достаточно велико, как и AIM9 и AIM120, которые достаточно эффективно продемонстрировали себя в Украине

 - объяснил он.

По его словам, нужно дождаться официального документа, который будет содержать точный перечень тех видов вооружения, поставка которого будет ограничена, и аргументы США. Он подчеркнул, что Офис Президента и сам Президент будут проводить переговоры с американскими партнерами.

Я думаю, что этот вопрос будет выровнен нашими дипломатами и нашим Президентом

- подытожил он.

Дополнение

США заявили, что прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Политолог Олег Лесной объяснил, что сокращение поставок вооружения Украине со стороны США может иметь политические мотивы, а именно избежание эскалации с РФ. По его словам, Соединенные Штаты могут не хотеть "слить Путина" и стремиться избежать эскалации, в надежде сохранить пространство для дипломатии, которая не работает с диктаторскими режимами.

Алена Уткина

Алена Уткина

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