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"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні

Київ • УНН

 • 4706 перегляди

Політолог Олег Лісний пояснює, що скорочення постачання озброєння Україні з боку США може мати політичні мотиви, а саме уникнення ескалації з рф. За його словами, це може бути небезпечним сигналом. Білий дім підтвердив припинення поставок деяких видів зброї, посилаючись на низький рівень власних військових запасів.

"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні

Попри офіційні пояснення Вашингтона про нестачу озброєння, рішення США скоротити постачання озброєння Україні може мати політичні мотиви. Зокрема Сполучені Штати можуть не хотіти "злити путіна" і прагнути уникнути ескалації, в надії зберегти простір для дипломатії, яка не працює з диктаторськими режимами. Про це кореспонденту УНН розповів політолог Олег Лісний.

Українська сторона в особі президента зверталася до президента Сполучених Штатів за тим, щоб нам збільшили номенклатуру проданого озброєння. І навіть журналістка запитувала у Трампа, і він сказав що так, це може бути. І це дуже важливий момент, тому що Україна дуже багато покладає сподівань на те що Сполучені Штати будуть нам продавати засоби протиповітряної оборони

- пояснив Лісний.

За словами експерта, заяви про те, що у США спостерігається брак озброєння "не зовсім правда, тому що у Сполуче-них Штатів озброєння набагато більше ніж можна було б собі уявити". Він розповів, що наразі невідомо про скоро-чення постачання якого саме з видів озброєння ідеться, проте в пресі зустрічається інформація саме про системи Patriot або ракет до них.

"Якщо ця інформація відповідає дійсності, тут логіка американської сторони не зовсім зрозуміла. Тут може бути два сценарії. Або це дійсно підготовка до того, що на Близькому Сході в Ізраїлі ще можуть бути якісь загострення. А другий - це щоб "не злити" путіна, щоб показати, що Сполучені Штати не допомагають що вони за те, щоб все вирішувалося виключно дипломатичним шляхом. І це не дуже гарна для нас ситуація", - додав він.

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Лісний підкреслив, що "путіну до лампочки" чи передає США озброєння. Звісно, вони б воліли аби цього не було, але за словами експерта, це не той момент який може сильно вплинути до президента рф і схилити його до урегулювання конфлікту дипломатичним шляхом. Окрім цього, як зазначає Лісний, путін може зчитати цей сигнал США як "можливість дотиснути Україну".

Це виглядає як продовження інфантильної політики стосовно російської федерації, як на мене, не більше не менше. Нам не легше від розуміння, чи вони нас карають, чи вони заграють з російською федерацією, тому що вбивають тут нас. І якщо дійсно засоби ППО нам не передаються, повторююсь, це не доведена інформація, якщо це так, це недалекоглядний крок. Тому що путін, не отримуючи результатів на полі боя буде тероризувати цивільних людей для того, щоб зламати оцей тил і зламати підтримку простого пересічного українця і змусити його благати про зупинку війни на будь-яких умовах

- пояснив експерт.

Лісний додав, що не вірить у те, що такий сценарій вдасться, проте політолог впевнений, що путін обов'язково його спробує. Він підкреслив, що Сполучені Штати наразі "переходять з дипломатії сили на дипломатію слів".

"А це з путіним не працює, з жодним диктатором дипломатія слів не працює", - наголосив Лісний.

Експерт припустив, що питання ППО Україна може спробувати вирішити за допомогою європейських союзників, однак лише частково.

Я роблю припущення - можна закрити небо тими засобами, які виробляються в Європі. І кроком до цього є заява німецького міністра про виділення коштів на ППО українській стороні. А стосовно патріотів - все залежить від США. Наразі тієї кількості (Patriot– ред.), яку ми навіть гіпотетично можемо закупити у Європейських союзників – недостатньо, щоб повністю закрити небо, про що Зеленський говорить з другого дня війни. "Допоможіть закрити небо над Україною". Ми бачимо, що поки що або ми великі або у нас друзі нерішучі

- підсумував Лісний.

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Нагадаємо 

Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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