Зеленський розкрив подробиці переговорів з Трампом щодо систем Patriot та оборони неба
Київ • УНН
Президент Зеленський у Гаазі обговорив з президентом Трампом питання систем Patriot та захисту українського неба. Також йшлося про двосторонні відносини та продовження переговорів на рівні міністрів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Гаазі він обговорював з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом питання, пов’язані з системами Patriot. Також йшлося про двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Про це повідомив глава Української держави під час спільно прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою, повідомляє УНН.
З президентом Трампом була чудова зустріч з приводу найширших тем
Глава держави зазначив, що з Трампом обговорювалися передусім питання, пов’язані з системами Patriot та обороною українського неба.
Ми обговорили всі питання, які передусім пов'язані з системами Patriot, з тим, як боронити наше небо. І з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом. А також санкційний напрямок тощо, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди
Президент України додав, що переговори з американською стороною буде продовжено на рівні міністрів та інших посадових осіб.
Також на своєму рівні ми домовилися, що будуть міністри оборони спілкуватись. Також держсекретар Сполучених Штатів і міністр закордонних справ будуть спілкуватись. Також на своєму рівні голова офісу і його колеги з американської сторони
Також Зеленський висловив сподівання, що дух розмови з Трампом був продуктивним.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась 25 червня на полях саміту НАТО. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими. Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.