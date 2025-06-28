Зеленський розкрив подробиці переговорів з Трампом щодо систем Patriot та оборони неба

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Гаазі він обговорював з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом питання, пов’язані з системами Patriot. Також йшлося про двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Про це повідомив глава Української держави під час спільно прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою, повідомляє УНН.

З президентом Трампом була чудова зустріч з приводу найширших тем - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що з Трампом обговорювалися передусім питання, пов’язані з системами Patriot та обороною українського неба.

Ми обговорили всі питання, які передусім пов'язані з системами Patriot, з тим, як боронити наше небо. І з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом. А також санкційний напрямок тощо, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди - сказав Зеленський.

Президент України додав, що переговори з американською стороною буде продовжено на рівні міністрів та інших посадових осіб.

Також на своєму рівні ми домовилися, що будуть міністри оборони спілкуватись. Також держсекретар Сполучених Штатів і міністр закордонних справ будуть спілкуватись. Також на своєму рівні голова офісу і його колеги з американської сторони - пояснив Глава держави.

Також Зеленський висловив сподівання, що дух розмови з Трампом був продуктивним.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась 25 червня на полях саміту НАТО. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими. Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.