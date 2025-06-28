Зеленский раскрыл подробности переговоров с Трампом относительно систем Patriot и обороны неба

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Гааге он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы, связанные с системами Patriot. Также речь шла о двусторонних отношениях после подписания соответствующего соглашения. Об этом сообщил глава Украинского государства во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщает УНН.

С президентом Трампом была отличная встреча по самым широким темам - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что с Трампом обсуждались прежде всего вопросы, связанные с системами Patriot и обороной украинского неба.

Мы обсудили все вопросы, которые прежде всего связаны с системами Patriot, с тем, как оборонять наше небо. И с другими шагами, связанными с переговорным процессом. А также санкционное направление и т.д., наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что переговоры с американской стороной будут продолжены на уровне министров и других должностных лиц.

Также на своем уровне мы договорились, что будут министры обороны общаться. Также госсекретарь Соединенных Штатов и министр иностранных дел будут общаться. Также на своем уровне глава офиса и его коллеги с американской стороны - пояснил Глава государства.

Также Зеленский выразил надежду, что дух разговора с Трампом был продуктивным.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 25 июня на полях саммита НАТО. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное совместное производство дронов, обмены пленными и погибшими. Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя.