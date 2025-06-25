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Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
16:35 • 5538 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
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Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом

Київ • УНН

 • 5206 перегляди

Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом у Гаазі, що тривала близько 50 хвилин. Обговорювалися закупівля систем ППО, співвиробництво дронів, а також обмін полоненими та загиблими.

Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими. Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Хороша зустріч із президентом США в Гаазі. Привітав президента Трампа з успішною операцією на Близькому Сході. Важливо, що дії США послабили не тільки їхню ядерну програму, а й виробництво дронів. Будемо спостерігати за ситуацією. З Президентом обговорили захист наших людей, передусім закупівлю американських систем ППО для прикриття наших міст, наших людей, церков, інфраструктури. Україна готова це обладнання купити та підтримати американських виробників озброєння. Європа може допомогти 

- повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що обговорили можливе співвиробництво дронів, а також зустрічі зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими.

росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних. Поговорили про ситуацію на полі бою. путін точно не перемагає. Представив президенту фактаж того, що реально відбувається на землі 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

На полях саміту НАТО 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Зеленського та Трампа, вона тривала близько 50 хвилин.

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Протиповітряна оборона
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
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