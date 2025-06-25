Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, стороны обсудили закупку американских систем ПВО для прикрытия украинских городов, возможное совместное производство дронов, обмены пленными и погибшими. Отдельно Зеленский поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке и рассказал о ситуации на поле боя. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Хорошая встреча с президентом США в Гааге. Поздравил президента Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке. Важно, что действия США ослабили не только их ядерную программу, но и производство дронов. Будем наблюдать за ситуацией. С Президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что обсудили возможное совместное производство дронов, а также встречи встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими.

россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных. Поговорили о ситуации на поле боя. путин точно не побеждает. Представил президенту фактаж того, что реально происходит на земле - добавил Зеленский.

Напомним

На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она длилась около 50 минут.

Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев