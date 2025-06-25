Зустріч Зеленського та Трампа завершилася: тривала близько 50 хвилин

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа завершилася, підтвердив на запитання УНН радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин журналістам.

Деталі

Радник Президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин на запитання УНН підтвердив журналістам, що зустріч Зеленського з Трампом завершилась.

Зустріч тривала 50 хвилин.

Доповнення

Тим часом, за даними The Telegraph, Білий дім звільняє прес-залу, готуючись до приходу Трампа.

Місця були заповнені журналістами з усіх країн, щоб послухати генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який виступив на заключній пресконференції. Очікується, що наступним буде Трамп, "і репортери в перших п'яти рядах вважали, що вони у найкращому становищі". Вони розраховували на це "без медіа-команди Білого дому, яка швидко взялася за справу". "Всі на ноги!" - кричали, коли ряд за рядом очищали, перші два ряди звільняли для делегації Білого дому, а наступні два - для прес-корпусу Білого дому. Зрештою, ряди звільнили, але з великим бурчанням, пише видання.

Нагадаємо

Трамп і Зеленський востаннє зустрічалися у Ватикані у квітні, де вони провели близько 15 хвилин безпосередньо перед похороном Папи Франциска. Плани щодо зустрічі на полях саміту "Групи семи" в Канаді на початку цього місяця були скасовані, коли Трамп достроково покинув захід.