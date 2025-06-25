Встреча Зеленского и Трампа завершилась: длилась около 50 минут

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа завершилась, подтвердил на вопрос УНН советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин журналистам.

Детали

Советник Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин на вопрос УНН подтвердил журналистам, что встреча Зеленского с Трампом завершилась.

Встреча длилась 50 минут.

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Тем временем, по данным The Telegraph, Белый дом освобождает пресс-зал, готовясь к приходу Трампа.

Места были заполнены журналистами со всех стран, чтобы послушать генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который выступил на заключительной пресс-конференции. Ожидается, что следующим будет Трамп, "и репортеры в первых пяти рядах считали, что они в наилучшем положении". Они рассчитывали на это "без медиа-команды Белого дома, которая быстро взялась за дело". "Все на ноги!" - кричали, когда ряд за рядом очищали, первые два ряда освобождали для делегации Белого дома, а следующие два - для пресс-корпуса Белого дома. В конце концов, ряды освободили, но с большим ворчанием, пишет издание.

Напомним

Трамп и Зеленский в последний раз встречались в Ватикане в апреле, где они провели около 15 минут непосредственно перед похоронами Папы Франциска. Планы по встрече на полях саммита "Группы семи" в Канаде в начале этого месяца были отменены, когда Трамп досрочно покинул мероприятие.