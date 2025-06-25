Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців, пише УНН.

Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам - написав Зеленський у соцмережах.

"Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру", - вказав Президент.

Деталі, з його слів, – згодом.

Нагадаємо

На полях саміту НАТО 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Зеленського та Трампа, вона тривала близько 50 хвилин.

Трамп і Зеленський востаннє перед цим зустрічалися у Ватикані у квітні, де вони провели близько 15 хвилин безпосередньо перед похороном Папи Франциска. Плани щодо зустрічі на полях саміту "Групи семи" в Канаді на початку цього місяця були скасовані, коли Трамп достроково покинув захід.