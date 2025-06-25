Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, назвав ее "содержательной" и указав, что "охватили все действительно значимые вопросы", в том числе прекращение огня, мир и защиту украинцев, пишет УНН.

Продолжительная и содержательная встреча с Президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина Президента, благодарю Соединенные Штаты - написал Зеленский в соцсетях.

"Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - указал Президент.

Детали, по его словам, - позже.

Напомним

На полях саммита НАТО 25 июня в Гааге состоялась встреча Зеленского и Трампа, она продолжалась около 50 минут.

Трамп и Зеленский в последний раз перед этим встречались в Ватикане в апреле, где они провели около 15 минут непосредственно перед похоронами Папы Франциска. Планы по встрече на полях саммита "Группы семи" в Канаде в начале этого месяца были отменены, когда Трамп досрочно покинул мероприятие.