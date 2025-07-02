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"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
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"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
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"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине

Киев • УНН

 • 2346 просмотра

Политолог Олег Лесной объясняет, что сокращение поставок вооружения Украине со стороны США может иметь политические мотивы, а именно избежание эскалации с рф. По его словам, это может быть опасным сигналом. Белый дом подтвердил прекращение поставок некоторых видов оружия, ссылаясь на низкий уровень собственных военных запасов.

"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине

Несмотря на официальные объяснения Вашингтона о нехватке вооружения, решение США сократить поставки вооружения Украине может иметь политические мотивы. В частности, Соединенные Штаты могут не хотеть "злить путина" и стремиться избежать эскалации, в надежде сохранить пространство для дипломатии, которая не работает с диктаторскими режимами. Об этом корреспонденту УНН рассказал политолог Олег Лесной.

Украинская сторона в лице президента обращалась к президенту Соединенных Штатов за тем, чтобы нам увеличили номенклатуру проданного вооружения. И даже журналистка спрашивала у Трампа, и он сказал что да, это может быть. И это очень важный момент, потому что Украина очень много возлагает надежд на то что Соединенные Штаты будут нам продавать средства противовоздушной обороны

- объяснил Лесной.

По словам эксперта, заявления о том, что в США наблюдается нехватка вооружения "не совсем правда, потому что у Соединенных Штатов вооружения намного больше чем можно было бы себе представить". Он рассказал, что пока неизвестно о сокращении поставок какого именно из видов вооружения идет речь, однако в прессе встречается информация именно о системах Patriot или ракетах к ним.

"Если эта информация соответствует действительности, здесь логика американской стороны не совсем понятна. Здесь может быть два сценария. Или это действительно подготовка к тому, что на Ближнем Востоке в Израиле еще могут быть какие-то обострения. А второй - это чтобы "не злить" путина, чтобы показать, что Соединенные Штаты не помогают что они за то, чтобы все решалось исключительно дипломатическим путем. И это не очень хорошая для нас ситуация", - добавил он.

Зеленский раскрыл подробности переговоров с Трампом относительно систем Patriot и обороны неба28.06.25, 17:36 • 13596 просмотров

Лесной подчеркнул, что "путину до лампочки" передает ли США вооружение. Конечно, они бы предпочли чтобы этого не было, но по словам эксперта, это не тот момент который может сильно повлиять на президента рф и склонить его к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Кроме этого, как отмечает Лесной, путин может считать этот сигнал США как "возможность дожать Украину".

Это выглядит как продолжение инфантильной политики в отношении российской федерации, как по мне, не больше не меньше. Нам не легче от понимания, или они нас наказывают, или они заигрывают с российской федерацией, потому что убивают здесь нас. И если действительно средства ПВО нам не передаются, повторяюсь, это не доказанная информация, если это так, это недальновидный шаг. Потому что путин, не получая результатов на поле боя будет терроризировать гражданских людей для того, чтобы сломать этот тыл и сломать поддержку простого рядового украинца и заставить его умолять об остановке войны на любых условиях

- объяснил эксперт.

Лесной добавил, что не верит в то, что такой сценарий удастся, однако политолог уверен, что путин обязательно его попробует. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сейчас "переходят с дипломатии силы на дипломатию слов".

"А это с путиным не работает, ни с одним диктатором дипломатия слов не работает", - подчеркнул Лесной.

Эксперт предположил, что вопрос ПВО Украина может попытаться решить с помощью европейских союзников, однако лишь частично.

Я делаю предположение - можно закрыть небо теми средствами, которые производятся в Европе. И шагом к этому является заявление немецкого министра о выделении средств на ПВО украинской стороне. А что касается патриотов - все зависит от США. Пока того количества (Patriot – ред.), которое мы даже гипотетически можем закупить у Европейских союзников – недостаточно, чтобы полностью закрыть небо, о чем Зеленский говорит со второго дня войны. "Помогите закрыть небо над Украиной". Мы видим, что пока что или мы велики или у нас друзья нерешительны

- подытожил Лесной.

Германия продолжит участие в работе по усилению ПВО Украины - глава МИД30.06.25, 13:59 • 1528 просмотров

Напомним 

Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как объяснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Алена Уткина

Алена Уткина

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