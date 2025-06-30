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Германия продолжит участие в работе по усилению ПВО Украины - глава МИД

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подтвердил дальнейшее участие Германии в укреплении ПВО Украины. Германия также предоставит 9 миллиардов евро и профинансирует дальнобойное вооружение.

Германия продолжит участие в работе по усилению ПВО Украины - глава МИД

Германия будет и дальше участвовать в работе по усилению ПВО Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает корреспондент УНН.

Детали

Немецкий министр прокомментировал, будет ли актуальна в этом году инициатива Германии по усилению ПВО Украины.

"Конечно, мы и дальше будем вовлечены в работу в этой области. Недавно стало ясно, как мы уже обсуждали, что россия усилила свои воздушные атаки таким образом, что это создает особый вызов для Украины, и именно поэтому нам нужно еще больше систем обороны, способных защищать Украину на определенной частоте и на любой высоте. Мы будем использовать все возможные пути", - сказал Вадефуль.

Он отметил, что немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности.

"Мы также снова обсудим это с нашими европейскими партнерами, и мы с федеральным министром обороны Борисом Писториусом совместно работаем над тем, чтобы проверить у наших европейских партнеров, действительно ли все системы, которые у вас есть в наличии, нужны сейчас, или отдельные из них все еще нужны", - заявил Вадефуль.

Дополнение

Сибига заявил, что с начала этого года было только два дня, когда россия не совершала ракетные или дроновые удары против Украины. Наше государство нуждается в усилении системы противовоздушной обороны, чтобы противодействовать вражескому террору.

Как сообщалось, Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия и предоставит 9 млрд евро для поддержки Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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