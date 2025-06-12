Німеччина надасть Україні 9 млрд євро й буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї

Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї й надасть 9 млрд євро для підтримки України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції, передає УНН.

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Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї…Ми мусимо надати фінанси для того, щоб ЗСУ могли закупити матеріали й таким чином механізми виробництва були розвантажені. Ми підписали певні домовленості, які це гарантуватимуть - заявив Пісторіус.

За його словами, Німеччина планувала у цьому році надати 4 млрд євро Україні.

Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд євро. (Хочемо – ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Проте частина з цього буде взята для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, ми надамо 9 млрд євро для підтримки України - сказав Пісторіус.

Доповнення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва в четвер, заявивши, що хоче поговорити з українськими лідерами про війну рф проти України і обговорити додаткову військову допомогу.

28 травня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна все ще сподівається на постачання Німеччиною зброї дальньої дії, зокрема крилатих ракет Taurus.

Пізніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, проте не вдавалося в подробиці.

Thе Guаrdian повідомляв, що є велика підозра, що міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль від Соціал-демократичної партії заблокував рішення про надання ракет Taurus Україні.