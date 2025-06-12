Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва для переговорів про військову допомогу

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва в четвер, заявивши, що хоче поговорити з українськими лідерами про війну рф проти України і обговорити додаткову військову допомогу, пише УНН з посиланням на dpa.

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Невдовзі після прибуття Пісторіус, як повідомляється, засудив нещодавні російські авіаудари по Україні, у яких було задіяно велику кількість крилатих ракет і ударних безпілотників, назвавши їх вкрай жорстокими і загрозливими.

За словами Пісторіуса, характер ударів свідчить про те, що москва наразі не зацікавлена ​​у мирному врегулюванні і натомість продовжує свою кампанію з неослабною силою, дедалі частіше націлюючись на цивільні райони.

Міністр оборони ФРН заявив, що його візит наголошує на прихильності нового уряду Німеччини підтримці України.

Доповнення

Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США.