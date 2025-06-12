Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев для переговоров о военной помощи

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев в четверг, заявив, что хочет поговорить с украинскими лидерами о войне рф против Украины и обсудить дополнительную военную помощь, пишет УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Вскоре после прибытия Писториус, как сообщается, осудил недавние российские авиаудары по Украине, в которых было задействовано большое количество крылатых ракет и ударных беспилотников, назвав их крайне жестокими и угрожающими.

По словам Писториуса, характер ударов свидетельствует о том, что москва пока не заинтересована в мирном урегулировании и вместо этого продолжает свою кампанию с неослабевающей силой, все чаще нацеливаясь на гражданские районы.

Министр обороны ФРГ заявил, что его визит подчеркивает приверженность нового правительства Германии поддержке Украины.

Дополнение

Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США.