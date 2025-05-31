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The Guardian назвало возможную причину, почему Германия не готова дать Украине Taurus

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Существует большое подозрение, что Ларс Клингбайль заблокировал решение о предоставлении Украине ракет Taurus. Фридрих Мерц подтвердил, что поставки Taurus возможны.

The Guardian назвало возможную причину, почему Германия не готова дать Украине Taurus

Есть большое подозрение, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль от Социал-демократической партии заблокировал решение о предоставлении ракет Taurus Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Thе Guаrdian.

Детали

В понедельник Мерц объявил, что больше нет никаких ограничений на оружие, поставляемое Украине Великобританией, Францией, Германией и США, и что Украина теперь может вести "дальний огонь". Подразумевалось, что ценные немецкие ракеты Taurus дальностью 500 км наконец-то будут доступны, как, собственно, и обещал Мерц, находясь в оппозиции.

Отмечается, что на следующий день после своего обещания об отсутствии ограничений он был вынужден уточнить свое заявление, сказав, что это было так уже давно, а затем уклонился от ответа относительно того, выполнит ли он свое обещание о поставках ракет Taurus.

Существует большое подозрение, что министр финансов Ларс Клингбайль от Социал-демократической партии – партнеров Мерца по коалиции – заблокировал Мерца. Этот эпизод напоминал паралич, который изуродовал предыдущее коалиционное правительство

 - говорится в сообщении.

Украина все еще надеется получить немецкие ракеты Taurus - Зеленский28.05.25, 17:31 • 3362 просмотра

Союзники Мерца заявили, что этот эпизод не был совсем бесполезным. Томас Рёвекамп из Христианско-демократического союза, который является председателем комитета Бундестага по вопросам обороны, заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что, отклонив ограничения дальности, Мерц "устранил один аргумент, который препятствовал поставке "Тауруса". Это еще не "обязательство" по поставке "Тауруса", но причина предыдущего отказа была "устранена".

Более широкий риск для Мерца заключается в том, что его риторика не соответствует реальности того, что он может обеспечить, и восстановление немецкой армии после десятилетий запущенности займет много лет.

Дополнение

На днях канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что поставки крылатых ракет Taurus для Украины возможны, однако не вдается в подробности.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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