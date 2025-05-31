Є велика підозра, що міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль від Соціал-демократичної партії, заблокував рішення про надання ракет Taurus Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Thе Guаrdian.

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У понеділок Мерц оголосив, що більше немає жодних обмежень на зброю, яку постачають Україні Велика Британія, Франція, Німеччина та США, і що Україна тепер може вести "далекий вогонь". Малося на увазі, що цінні німецькі ракети Taurus дальністю 500 км нарешті будуть доступні, як, власне, і обіцяв Мерц, перебуваючи в опозиції.

Зазначається, що наступного дня після своєї обіцянки щодо відсутності обмежень він був змушений уточнити свою заяву, сказавши, що це було так вже давно, а потім ухилився від відповіді щодо того, чи виконає він свою обіцянку щодо постачання ракет Taurus.

Існує велика підозра, що міністр фінансів Ларс Клінгбайль від Соціал-демократичної партії – партнерів Мерца по коаліції – заблокував Мерца. Цей епізод нагадував параліч, який спотворив попередній коаліційний уряд - йдеться в повідомленні.

Україна все ще сподівається отримати німецькі ракети Taurus - Зеленський

Союзники Мерца заявили, що цей епізод не був зовсім марним. Томас Рьовекамп з Християнсько-демократичного союзу, який є головою комітету Бундестагу з питань оборони, заявив газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що, відхиливши обмеження дальності, Мерц "усунув один аргумент, який перешкоджав поставці "Тауруса". Це ще не "зобов'язання" щодо поставки "Тауруса", але причина попередньої відмови була "усунута".

Ширший ризик для Мерца полягає в тому, що його риторика не відповідає реальності того, що він може забезпечити, і відновлення німецької армії після десятиліть занедбаності займе багато років.

Доповнення

Днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдається до подробиць.