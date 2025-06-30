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Німеччина продовжить участь у роботі з посилення ППО України - голова МЗС

Київ • УНН

 • 775 перегляди

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив подальшу участь Німеччини у зміцненні ППО України. Німеччина також надасть 9 мільярдів євро та фінансуватиме далекобійне озброєння.

Німеччина продовжить участь у роботі з посилення ППО України - голова МЗС

Німеччина буде й надалі залучена до роботи щодо посилення ППО України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондент УНН.

Деталі

Німецький міністр прокоментував, чи буде актуальна цього року ініціатива Німеччини з посилення ППО України.

"Звісно, ​​ми й надалі будемо залучені до роботи в цій галузі. Нещодавно стало зрозуміло, як ми вже обговорювали, що росія посилила свої повітряні атаки таким чином, що це створює особливий виклик для України, і саме тому нам потрібно ще більше систем оборони, здатних захищати Україну на певній частоті та на будь-якій висоті. Ми будемо використовувати всі можливі шляхи", - сказав Вадефуль.

Він зазначив, що німецька промисловість намагається збільшити свої потужності.

"Ми також знову обговоримо це з нашими європейськими партнерами, і ми з федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом спільно працюємо над тим, щоб перевірити у наших європейських партнерів, чи всі системи, які у вас є у наявності, дійсно потрібні зараз, чи окремі з них все ще потрібні", - заявив Вадефуль.

Доповнення

Сибіга заявив, що від початку цього року було лише два дні, коли росія не здійснювала ракетні чи дронові удари проти України. Наша держава потребує посилення системи протиповітряної оборони, щоб протидіяти ворожому терору.

Як повідомлялося, Німеччина буде брати участь у фінансуванні далекобійної зброї й надасть 9 млрд євро для підтримки України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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