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Від початку цього року було лише два дні, коли росія не здійснювала повітряний терор проти України - Сибіга

Київ • УНН

 • 246 перегляди

З початку року росія майже щоденно атакує Україну ракетами та дронами, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на критичній потребі посилення систем ППО та власного виробництва зброї.

Від початку цього року було лише два дні, коли росія не здійснювала повітряний терор проти України - Сибіга

Від початку цього року було лише два дні, коли росія не здійснювала ракетні чи дронові удари проти України. Наша держава потребує посилення системи протиповітряної оборони, щоб протидіяти ворожому терору, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганн Вадефулем, повідомляє УНН.

Деталі

російський ракетний терор дійсно посилився і це також відображає ту картину, яка на сьогодні має місце, а саме: російська армія – це не армія 2022 року. Вони також здобувають досвід. Вони також застосовують новітні технології. Вони також прогресують у розвитку свого оборонного сектору. Це загроза не лише для України, а і для трансатлантичної безпеки

- повідомив Сибіга.

Він підкреслив, що основними цілями росіян є цивільні об’єкти. Таким чином вони намагаються впливати на настрої населення.

Ми бачимо, що вони наростили удари по містах. Вони б’ють по цивільних об’єктах для того, щоб впливати на настрої нашого населення. Від початку цього року лише два дні, коли Україна не була атакована російськими ракетами і дронами

 - наголосив очільник МЗС.

Андрій Сибіга повідомив, що задля протидії російському повітряному терору необхідно і надалі посилювати ППО.

Щоб цьому запобігти, ключовим рішенням є системи ППО. Ми вдячні нашим німецьким друзям за цю безпрецедентну допомогу в посиленні нашого повітряного щита. Ми далі розраховуємо і дуже сподіваємось на системи від наших партнерів. Президент Зеленський особисто звернувся до Дональда Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО, а саме Patriot, які можуть збивати балістичні ракети

- заявив міністр.

Очільник МЗС зазначив, що Україна також потребує підтримки партнерів задля нарощування власних спроможностей щодо виробництва засобів ППО.

Інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів, це нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і розбудові нашого повітряного щита

- додав Сибіга.

Доповнення

Голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву словацького колеги Юрая Бланара, який закликав Захід "пробачити все, що сталося" для врегулювання війни. Він наголосив, що відчуття безкарності є першопричиною злочинів росії і злочинець не зупиниться, якщо його пробачать, а не покарають.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Сибіга Андрій Іванович
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