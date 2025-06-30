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Сибіга відповів голові МЗС Словаччини на заяву "пробачити" росії

Київ • УНН

 • 1582 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву словацького колеги Юрая Бланара, який закликав Захід "пробачити все, що сталося" для врегулювання війни. Сибіга наголосив, що відчуття безкарності є першопричиною злочинів росії і злочинець не зупиниться, якщо його пробачать, а не покарають.

Сибіга відповів голові МЗС Словаччини на заяву "пробачити" росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів словацькому колезі на заяву про війну рф проти України, пише УНН.

Юраю, відчуття безкарності росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. росія вдарить і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви

- написав Сибіга у Х.

Контекст

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив днями, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з росією, при цьому країни Заходу мають знайти спосіб співпраці з рф, "а може, навіть пробачити все, що сталося".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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