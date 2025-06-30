Сибіга відповів голові МЗС Словаччини на заяву "пробачити" росії
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву словацького колеги Юрая Бланара, який закликав Захід "пробачити все, що сталося" для врегулювання війни. Сибіга наголосив, що відчуття безкарності є першопричиною злочинів росії і злочинець не зупиниться, якщо його пробачать, а не покарають.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів словацькому колезі на заяву про війну рф проти України, пише УНН.
Юраю, відчуття безкарності росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. росія вдарить і по іншій щоці. А ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви
Контекст
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив днями, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з росією, при цьому країни Заходу мають знайти спосіб співпраці з рф, "а може, навіть пробачити все, що сталося".