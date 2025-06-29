Глава МЗС Словаччини закликав Захід пробачити рф та налагодити спілкування з москвою
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що врегулювання військового конфлікту в Україні потребує налагодження комунікації з рф та прощення з боку західних країн. Він наголосив на необхідності дипломатичного вирішення та дотриманні міжнародного права.
Врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з росією, при цьому країни Заходу мають "пробачити" рф. Про це в ефірі STVR заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє УНН.
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За його словами, конфлікт між Україною та рф не має військового вирішення, тому йому потрібно запобігти за допомогою дипломатії та "дотримання міжнародного права".
Повернемося до дотримання міжнародного права і будемо шукати шляхи комунікації з російською федерацією
Він також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією.
"А може, навіть пробачити все, що сталося", – припустив Бланар.
Нагадаємо
Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відмову від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, стверджуючи, що Зеленський його ненавидить.
Раніше Фіцо заявив, що членство України в ЄС принесе більше можливостей, ніж негативних наслідків. Він знову запропонував провести спільну зустріч урядів двох країн.
18-й пакет санкцій ЄС проти рф затримується, Словаччина все ще ветує - ЗМІ27.06.25, 10:51 • 2828 переглядiв