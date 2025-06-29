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Глава МЗС Словаччини закликав Захід пробачити рф та налагодити спілкування з москвою

Київ • УНН

 • 1382 перегляди

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що врегулювання військового конфлікту в Україні потребує налагодження комунікації з рф та прощення з боку західних країн. Він наголосив на необхідності дипломатичного вирішення та дотриманні міжнародного права.

Глава МЗС Словаччини закликав Захід пробачити рф та налагодити спілкування з москвою

Врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з росією, при цьому країни Заходу мають "пробачити" рф. Про це в ефірі STVR заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, конфлікт між Україною та рф не має військового вирішення, тому йому потрібно запобігти за допомогою дипломатії та "дотримання міжнародного права".

Повернемося до дотримання міжнародного права і будемо шукати шляхи комунікації з російською федерацією

- сказав дипломат.

Він також заявив, що Захід має знайти спосіб співпраці з Росією.

"А може, навіть пробачити все, що сталося", – припустив Бланар.

Нагадаємо

Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про відмову від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, стверджуючи, що Зеленський його ненавидить.

Раніше Фіцо заявив, що членство України в ЄС принесе більше можливостей, ніж негативних наслідків. Він знову запропонував провести спільну зустріч урядів двох країн.

18-й пакет санкцій ЄС проти рф затримується, Словаччина все ще ветує - ЗМІ27.06.25, 10:51 • 2828 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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