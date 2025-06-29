Глава МЗС Словаччини закликав Захід пробачити рф та налагодити спілкування з москвою

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що врегулювання військового конфлікту в Україні потребує налагодження комунікації з рф та прощення з боку західних країн. Він наголосив на необхідності дипломатичного вирішення та дотриманні міжнародного права.