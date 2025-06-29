Глава МИД Словакии призвал Запад простить РФ и наладить общение с Москвой

$41.590.00
48.640.00
ukenru
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
16:28 • 19932 просмотра
Зеленский посмертно присвоил пилоту Максиму Устименко звание Героя Украины: детали указа
14:43 • 54405 просмотра
Трамп рассматривает новые санкции против РФ после июльских каникул - сенатор Линдси Грэм
Эксклюзив
29 июня, 10:23 • 66283 просмотра
Неделя на растущей Луне: астропрогноз на 30 июня — 6 июля
28 июня, 16:01 • 180928 просмотра
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения
28 июня, 14:03 • 160949 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле
Эксклюзив
28 июня, 13:12 • 88034 просмотра
Физический терапевт объяснила возможные последствия сколиоза и причины его возникновения
Эксклюзив
27 июня, 16:06 • 101563 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
27 июня, 15:44 • 147069 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 229931 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 89314 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.4м/с
70%
745мм
Популярные новости
РФ напрямую угрожает нашим жизням в Германии – глава МИД29 июня, 10:25 • 119420 просмотра
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 56088 просмотра
Садовый назвал фейком падение «шахеда» в центре Львова29 июня, 11:41 • 40886 просмотра
В США среди бела дня упал метеорит и пробил крышу дома29 июня, 13:38 • 10466 просмотра
Украина начала производство боевых роботов "ЛЕГИТ" для оборонных нужд17:09 • 22465 просмотра
публикации
Что объединяет бывшего вице-мэра Харькова, работницу суши-ресторана и фортификационные сооружения28 июня, 16:01 • 180928 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
27 июня, 15:12 • 229931 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 218463 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 278061 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 210880 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Олег Синегубов
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Львовская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Таиландский школьник каждый день ездит в школу верхом на жеребце29 июня, 11:06 • 56094 просмотра
Джон Траволта возрождает культового героя из «Бриолина» на Hollywood Bowl29 июня, 09:35 • 70970 просмотра
Пять долгожданных премьер: что посмотреть в жарком июле28 июня, 14:03 • 160949 просмотра
Миллиардер Джефф Безос и Лорен Санчес поженились: кто из звездных гостей приехал на пышную свадьбу в Венеции28 июня, 07:59 • 51516 просмотра
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции27 июня, 15:37 • 59130 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
F-16 Fighting Falcon
Facebook
ТикТок

Глава МИД Словакии призвал Запад простить РФ и наладить общение с Москвой

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование военного конфликта на Украине требует налаживания коммуникации с РФ и прощения со стороны западных стран. Он подчеркнул необходимость дипломатического решения и соблюдения международного права.

Глава МИД Словакии призвал Запад простить РФ и наладить общение с Москвой

Урегулирование войны в Украине требует налаживания коммуникации с Россией, при этом страны Запада должны «простить» РФ. Об этом в эфире STVR заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает УНН.

Детали

По его словам, конфликт между Украиной и РФ не имеет военного решения, поэтому его нужно предотвратить с помощью дипломатии и «соблюдения международного права».

Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией

- сказал дипломат.

Он также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.

«А может, даже простить все, что произошло», – предположил Бланар.

Напомним

На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отказе от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая, что Зеленский его ненавидит.

Ранее Фицо заявил, что членство Украины в ЕС принесет больше возможностей, чем негативных последствий. Он вновь предложил провести совместную встречу правительств двух стран.

18-й пакет санкций ЕС против рф задерживается, Словакия все еще ветирует - СМИ27.06.25, 10:51 • 2828 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Словакия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9