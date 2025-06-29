Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование военного конфликта на Украине требует налаживания коммуникации с РФ и прощения со стороны западных стран. Он подчеркнул необходимость дипломатического решения и соблюдения международного права.

Урегулирование войны в Украине требует налаживания коммуникации с Россией, при этом страны Запада должны «простить» РФ. Об этом в эфире STVR заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает УНН. Детали По его словам, конфликт между Украиной и РФ не имеет военного решения, поэтому его нужно предотвратить с помощью дипломатии и «соблюдения международного права». Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией - сказал дипломат. Он также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией. «А может, даже простить все, что произошло», – предположил Бланар. Напомним На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отказе от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая, что Зеленский его ненавидит. Ранее Фицо заявил, что членство Украины в ЕС принесет больше возможностей, чем негативных последствий. Он вновь предложил провести совместную встречу правительств двух стран. 18-й пакет санкций ЕС против рф задерживается, Словакия все еще ветирует - СМИ