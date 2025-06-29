Глава МИД Словакии призвал Запад простить РФ и наладить общение с Москвой
Киев • УНН
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование военного конфликта на Украине требует налаживания коммуникации с РФ и прощения со стороны западных стран. Он подчеркнул необходимость дипломатического решения и соблюдения международного права.
Урегулирование войны в Украине требует налаживания коммуникации с Россией, при этом страны Запада должны «простить» РФ. Об этом в эфире STVR заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает УНН.
Детали
По его словам, конфликт между Украиной и РФ не имеет военного решения, поэтому его нужно предотвратить с помощью дипломатии и «соблюдения международного права».
Вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией
Он также заявил, что Запад должен найти способ сотрудничества с Россией.
«А может, даже простить все, что произошло», – предположил Бланар.
Напомним
На днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об отказе от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждая, что Зеленский его ненавидит.
Ранее Фицо заявил, что членство Украины в ЕС принесет больше возможностей, чем негативных последствий. Он вновь предложил провести совместную встречу правительств двух стран.
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