18-й пакет санкций ЕС против рф задерживается, Словакия все еще ветирует - СМИ

18-й пакет санкций ЕС против рф откладывается как минимум до следующей недели, Словакия все еще блокирует, сообщил в пятницу редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Ожидается, что 18-й пакет санкций против россии будет одобрен не ранее следующей недели. Словакия все еще ветирует - написал Йозвяк.

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Как сообщало Politico, Словакия категорически не согласна с новым, 18-м, пакетом санкций против россии. Премьер-министр страны Роберт Фицо подписал ссылку на пакет в выводах, но все же говорит, что может наложить на него вето. "Белого дыма нет", - сказал накануне вечером европейский дипломат.

Словакия угрожала отложить голосование по пакету, надеясь добиться отклонения отдельного предложения, которое будет запрещать российский газ.

Премьер Словакии Фицо требует отложить голосование по санкциям против россии: имеет требование