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18-й пакет санкцій ЄС проти рф затримується, Словаччина все ще ветує - ЗМІ

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Затвердження 18-го пакету санкцій ЄС проти росії відкладається до наступного тижня. Словаччина продовжує блокувати його, прагнучи відхилити заборону на російський газ.

18-й пакет санкцій ЄС проти рф затримується, Словаччина все ще ветує - ЗМІ

18-й пакет санкцій ЄС проти рф відкладається щонайменше до наступного тижня, Словаччина все ще блокує, повідомив у п'ятницю редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Очікується, що 18-й пакет санкцій проти росії буде схвалено не раніше наступного тижня. Словаччина все ще ветує

- написав Йозвяк.

Доповнення

Як повідомляло Politico, Словаччина категорично не погоджується з новим , 18-м, пакетом санкцій проти росії. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо підписав посилання на пакет у висновках, але все ж таки каже, що може накласти на нього вето. "Білого диму немає", - сказав напередодні ввечері європейський дипломат.

Словаччина погрожувала відкласти голосування щодо пакету, сподіваючись домогтися відхилення окремої пропозиції, яка заборонятиме російський газ.

Прем'єр Словаччини Фіцо вимагає відкласти голосування щодо санкцій проти росії: має вимогу26.06.25, 15:02 • 6784 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Словаччина
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