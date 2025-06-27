18-й пакет санкцій ЄС проти рф затримується, Словаччина все ще ветує - ЗМІ

18-й пакет санкцій ЄС проти рф відкладається щонайменше до наступного тижня, Словаччина все ще блокує, повідомив у п'ятницю редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Очікується, що 18-й пакет санкцій проти росії буде схвалено не раніше наступного тижня. Словаччина все ще ветує - написав Йозвяк.

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Як повідомляло Politico, Словаччина категорично не погоджується з новим , 18-м, пакетом санкцій проти росії. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо підписав посилання на пакет у висновках, але все ж таки каже, що може накласти на нього вето. "Білого диму немає", - сказав напередодні ввечері європейський дипломат.

Словаччина погрожувала відкласти голосування щодо пакету, сподіваючись домогтися відхилення окремої пропозиції, яка заборонятиме російський газ.

Прем'єр Словаччини Фіцо вимагає відкласти голосування щодо санкцій проти росії: має вимогу