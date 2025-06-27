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ЄС схвалив продовження чинних санкцій проти рф на тлі суперечок щодо нового пакету

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Єврорада 26 червня схвалила продовження санкцій проти росії попри загрози Угорщини та Словаччини. Наразі тривають переговори щодо 18-го пакету санкцій, що передбачає обмеження на трубопроводи та імпорт російського палива.

ЄС схвалив продовження чинних санкцій проти рф на тлі суперечок щодо нового пакету

Чергове продовження санкцій проти росії було схвалено на рівні Європейської ради 26 червня ввечері, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Заходи вимагають одноголосного схвалення кожні шість місяців, і Угорщина та Словаччина раніше погрожували взяти цю угоду заручниками в обмін на поступки.

Але поки назріває "скандал" через 18-й пакет санкцій і планів Єврокомісії повністю відмовитися від російського газу до 2028 року, "продовженню було дано зелене світло", підтвердив високопоставлений дипломат ЄС.

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18-й пакет санкцій і Словаччина

Видання зазначає, що напередодні не було "білого диму" щодо 18-го пакету санкцій.

Словаччина, як вказано, категорично не погоджується з новим пакетом санкцій проти росії. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо підписав посилання на пакет у висновках, але все ж таки каже, що може накласти на нього вето. "Білого диму немає", - сказав європейський дипломат.

Словаччина погрожувала відкласти голосування щодо пакету, сподіваючись домогтися відхилення окремої пропозиції, яка заборонятиме російський газ.

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"Словаччина пов'язувала санкції з пропозицією REPowerEU", яка має на меті поступове припинення імпорту з рф до 2027 року, сказав дипломат ЄС і додав: "Здається, це питання вирішено".

Однак відео Фіцо у Facebook вказує на те, що це може бути далеко не вирішене. "Спочатку питання REPowerEU має бути вирішене - давайте визначимо рішення, і лише потім ми зможемо обговорювати подальші пакети санкцій", - сказав він.

Двоє дипломатів заявили, що очікують, що їхні лідери спробують просунути вирішення протистояння протягом решти вечора, що дозволить голосування відбутися у п'ятницю, як і планувалося.

Польське президентство у ЄС висловило оптимізм щодо перспективи впровадження цих заходів протягом свого мандату, який закінчується в понеділок.

Угорщина також утримується від ухвалення, але не очікується, що вона накладе вето на новий пакет санкцій, який передбачає покарання для трубопроводів "Північний потік" та заборону імпорту палива, виробленого з російської сирої нафти, в іноземних країн, таких як Індія, Китай та Туреччина.

Переговори триватимуть, сказав інший європейський дипломат.

Що каже Орбан

На запитання угорських ЗМІ, чи був саміт ЄС у четвер "найжорсткішим", прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів ствердно.

Оскільки 26 лідерів ЄС знову підписали формулювання на підтримку вступу України без Угорщини, Орбан знову виконує роль перешкоджаючого фактора, зазначає видання.

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Згідно з перекладом інтерв'ю, поширеним посольством Угорщини, враховуючи, що Україна перебуває в розпалі війни, яка створює нестабільні кордони, "їх введення всередину просто ірраціональне".

Орбан звинуватив президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської народної партії Манфреда Вебера у "побудові майбутнього маріонеткового уряду Угорщини", що є очевидним натяком на підтримку ЄНП зростаючої опозиції Петера Мад'яра у країні, пише видання.

Коли лідери Брюсселя стикаються з угорським керівництвом, яке "не підкоряється ним і не піддається шантажу, це для них як холодний душ, - сказав Орбан. - Але вони якось це переживуть".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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