ЕС одобрил продление действующих санкций против рф на фоне споров по новому пакету
Киев • УНН
Евросовет 26 июня одобрил продление санкций против россии, несмотря на угрозы Венгрии и Словакии. Сейчас продолжаются переговоры по 18-му пакету санкций, предусматривающему ограничения на трубопроводы и импорт российского топлива.
Очередное продление санкций против россии было одобрено на уровне Европейского совета вечером 26 июня, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Меры требуют единогласного одобрения каждые шесть месяцев, и Венгрия и Словакия ранее угрожали взять это соглашение в заложники в обмен на уступки.
Но пока назревает "скандал" из-за 18-го пакета санкций и планов Еврокомиссии полностью отказаться от российского газа к 2028 году, "продлению был дан зелёный свет", подтвердил высокопоставленный дипломат ЕС.
Лидеры ЕС не достигли согласия по 18-му пакету санкций против рф - журналист26.06.25, 20:45 • 6884 просмотра
18-й пакет санкций и Словакия
Издание отмечает, что накануне не было "белого дыма" относительно 18-го пакета санкций.
Словакия, как указано, категорически не соглашается с новым пакетом санкций против россии. Премьер-министр страны Роберт Фицо подписал ссылку на пакет в выводах, но всё же говорит, что может наложить на него вето. "Белого дыма нет", - сказал европейский дипломат.
Словакия угрожала отложить голосование по пакету, надеясь добиться отклонения отдельного предложения, запрещающего российский газ.
Премьер Словакии Фицо требует отложить голосование по санкциям против россии: имеет требование26.06.25, 15:02 • 6704 просмотра
"Словакия связывала санкции с предложением REPowerEU", которое имеет целью постепенное прекращение импорта из рф до 2027 года, сказал дипломат ЕС и добавил: "Кажется, этот вопрос решён".
Однако видео Фицо в Facebook указывает на то, что это может быть далеко не решено. "Сначала вопрос REPowerEU должен быть решён - давайте определим решение, и только потом мы сможем обсуждать дальнейшие пакеты санкций", - сказал он.
Двое дипломатов заявили, что ожидают, что их лидеры попытаются продвинуть решение противостояния в течение оставшейся части вечера, что позволит голосованию состояться в пятницу, как и планировалось.
Польское председательство в ЕС выразило оптимизм относительно перспективы внедрения этих мер в течение своего мандата, который заканчивается в понедельник.
Венгрия также воздерживается от принятия, но не ожидается, что она наложит вето на новый пакет санкций, который предусматривает наказание для трубопроводов "Северный поток" и запрет импорта топлива, произведённого из российской сырой нефти, у иностранных стран, таких как Индия, Китай и Турция.
Переговоры будут продолжаться, сказал другой европейский дипломат.
Что говорит Орбан
На вопрос венгерских СМИ, был ли саммит ЕС в четверг "самым жёстким", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил утвердительно.
Поскольку 26 лидеров ЕС снова подписали формулировки в поддержку вступления Украины без Венгрии, Орбан снова выступает в роли препятствующего фактора, отмечает издание.
Лидеры ЕС не смогли одобрить заявление в поддержку Украины из-за отказа Венгрии26.06.25, 21:52 • 1978 просмотров
Согласно переводу интервью, распространённому посольством Венгрии, учитывая, что Украина находится в разгаре войны, которая создаёт нестабильные границы, "их введение внутрь просто иррационально".
Орбан обвинил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейской народной партии Манфреда Вебера в "построении будущего марионеточного правительства Венгрии", что является очевидным намёком на поддержку ЕНП растущей оппозиции Петера Мадьяра в стране, пишет издание.
Когда лидеры Брюсселя сталкиваются с венгерским руководством, которое "не подчиняется им и не поддаётся шантажу, это для них как холодный душ, - сказал Орбан. - Но они как-нибудь это переживут".