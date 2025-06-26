Лидеры ЕС не смогли одобрить заявление в поддержку Украины из-за отказа Венгрии

Европейский совет в четверг, 26 июня, не смог единогласно одобрить заявление в поддержку Украины по результатам саммита ЕС в Брюсселе. За проголосовали 26 стран из 27. Против был премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, передаёт УНН.

Это было понятно уже давно, но Орбан сегодня на саммите ЕС четко дал понять, что Украина не начнет переговоры об ассоциации с ЕС. Это означает, что Молдова также застряла - написал Йозвяк.

Напомним

Лидеры Европейского Союза не пришли к соглашению по 18-му пакету санкций против РФ.