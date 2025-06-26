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Лідери ЄС не змогли схвалити заяву на підтримку України через відмову Угорщини

Київ • УНН

 • 674 перегляди

26 червня Європейська Рада не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України через вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Це вето також перешкоджає початку переговорів про асоціацію з ЄС для України та Молдови.

Лідери ЄС не змогли схвалити заяву на підтримку України через відмову Угорщини

Європейська Рада у четвер, 26 червня, не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України за результатами саміту ЄС в Брюсселі. За проголосували 26 країн з 27. Проти був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, передає УНН.

Це було зрозуміло вже давно, але Орбан сьогодні на саміті ЄС чітко дав зрозуміти, що Україна не розпочне перемовини про асоціацію з ЄС. Це означає, що Молдова також застрягла 

- написав Йозвяк.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 18-го пакету санкцій проти рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Радіо Свобода
Європейська рада
Європейський Союз
Брюссельський столичний регіон
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Молдова
Tesla
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