Лідери ЄС не змогли схвалити заяву на підтримку України через відмову Угорщини

Європейська Рада у четвер, 26 червня, не змогла одноголосно схвалити заяву на підтримку України за результатами саміту ЄС в Брюсселі. За проголосували 26 країн з 27. Проти був прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, передає УНН.

Це було зрозуміло вже давно, але Орбан сьогодні на саміті ЄС чітко дав зрозуміти, що Україна не розпочне перемовини про асоціацію з ЄС. Це означає, що Молдова також застрягла - написав Йозвяк.

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