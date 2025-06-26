Лидеры ЕС не достигли согласия по 18-му пакету санкций против рф - журналист

Лидеры Европейского Союза не достигли соглашения по 18-му пакету санкций против рф. Об этом написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, передает УНН.

Нет согласия среди лидеров ЕС относительно 18-го пакета санкций против рф. Словакия до сих пор не дает зеленого света. Обсуждения, вероятно, возобновятся среди послов ЕС в ближайшие дни - сообщил Йозвяк.

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При этом, по информации Йозвяка, лидеры ЕС договорились продлить санкции против россии, которые были введены ранее, еще на шесть месяцев.

Ранее

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для разрешения прекращения войны в Украине необходимо усилить экономическое давление на москву, отметив, что ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии.