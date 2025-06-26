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Лидеры ЕС не достигли согласия по 18-му пакету санкций против рф - журналист

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Лидеры Европейского Союза не достигли согласия по 18-му пакету санкций против России. Словакия выступила против, что привело к откладыванию обсуждений.

Лидеры ЕС не достигли согласия по 18-му пакету санкций против рф - журналист

Лидеры Европейского Союза не достигли соглашения по 18-му пакету санкций против рф. Об этом написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, передает УНН.

Нет согласия среди лидеров ЕС относительно 18-го пакета санкций против рф. Словакия до сих пор не дает зеленого света. Обсуждения, вероятно, возобновятся среди послов ЕС в ближайшие дни 

- сообщил Йозвяк.

Новый санкционный пакет будет направлен против капитанов теневого флота рф – уполномоченный Президента26.06.25, 15:51 • 1932 просмотра

Добавим

При этом, по информации Йозвяка, лидеры ЕС договорились продлить санкции против россии, которые были введены ранее, еще на шесть месяцев.

Ранее

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для разрешения прекращения войны в Украине необходимо усилить экономическое давление на москву, отметив, что ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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