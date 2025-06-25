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ЄС завтра дасть хід 18-му пакету санкцій проти росії - Мерц

Київ • УНН

 • 1486 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав посилити економічний тиск на москву, зокрема, через санкції, щоб змусити росію повернутися за стіл переговорів. Завтра ЄС дасть хід 18-му пакету санкцій, але Мерц наголошує на необхідності ширшої участі США, хоча держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поки не планує нових санкцій.

ЄС завтра дасть хід 18-му пакету санкцій проти росії - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для вирішення припинення війни в Україні необхідно посилити економічний тиск на москву, зазначивши, що ЄС завтра дасть хід 18-му пакету санкцій проти росії. Про це Мерц сказав під час пресконференції за підсумками саміту НАТО, передає УНН.

Щодо ситуації в Україні, я ще раз висловив йому (Трампу - ред) наше нагальне бажання щодо подальших санкцій проти росії з боку США. Військового вирішення цього конфлікту не буде. Ми повинні посилити економічний тиск на москву. Європейський союз займається цим, і завтра, нарешті, дадуть хід 18-му пакету санкцій. Але одного цього пакета не вистачить, нам потрібна більша участь США в санкціях

- сказав Мерц.

Деталі

Він зазначив, що вже закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на москву, щоб росія повернулася за стіл переговорів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп скоріш за все ігноруватиме прохання Європи посилити санкції проти росії. Про це заявив у середу держсекретар Марко Рубіо. Він пояснив це тим, що США все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
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Україна
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