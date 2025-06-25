ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии - Мерц

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
16:35 • 11210 просмотра
Обсудили закупку американских систем ПВО и сопроизводство дронов: Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом
15:23 • 29239 просмотра
путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ
14:34 • 38040 просмотра
Трамп считает, что путин хотел бы выйти из войны
13:56 • 41596 просмотра
Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом: охватили все действительно значимые вопросы
13:08 • 44391 просмотра
НАТО будет поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе - Рютте
25 июня, 12:15 • 46745 просмотра
В Украине хотят увеличить расходы на оборону более чем на 400 млрд грн: правительство одобрило законопроект
Эксклюзив
25 июня, 10:31 • 52377 просмотра
Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
25 июня, 08:45 • 62572 просмотра
В Минсоцполитики объяснили, почему решить проблемы на рынке труда быстрой иммиграцией не получится, и что еще необходимо
24 июня, 17:47 • 76568 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 105201 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
48%
748мм
Популярные новости
"Обсудим очевидное": Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО25 июня, 08:58 • 84869 просмотра
Переговоры россии и Украины: кремль готов к определению нового раунда25 июня, 09:53 • 103646 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 128769 просмотра
НАТО достигло соглашения об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП - СМИ25 июня, 12:25 • 66791 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 48531 просмотра
публикации
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира17:45 • 11142 просмотра
Основа вертолетной авиации Украины: семейство вертолетов Ми остаются незаменимыми в военных операциях17:24 • 15242 просмотра
Фармацевтическая инфляция и просчет правительства: маркетинг запретили, а цены на лекарства так и не снизились16:14 • 25544 просмотра
Претендент на “Гулливер” не смог опровергнуть гражданство рф: “Алакор Сити” прикрывается канадским паспортом13:29 • 48730 просмотра
Топ-5 рецептов, которые помогут со вкусом пережить жаркое лето 25 июня, 10:16 • 128955 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гаага
Великобритания
Иран
Реклама
УНН Lite
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж17:48 • 5190 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты16:39 • 14143 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой15:21 • 17564 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 56171 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 62578 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Таймс
Ми-24
Ми-8
Дія (сервис)

ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии - Мерц

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал усилить экономическое давление на москву, в частности, через санкции, чтобы заставить россию вернуться за стол переговоров. Завтра ЕС даст ход 18-му пакету санкций, но Мерц отмечает необходимость более широкого участия США, хотя госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не планирует новых санкций.

ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для решения прекращения войны в Украине необходимо усилить экономическое давление на москву, отметив, что ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии. Об этом Мерц сказал во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, передает УНН.

Относительно ситуации в Украине, я еще раз выразил ему (Трампу - ред) наше настоятельное желание относительно дальнейших санкций против россии со стороны США. Военного решения этого конфликта не будет. Мы должны усилить экономическое давление на москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, нам нужно большее участие США в санкциях

- сказал Мерц.

Детали

Он отметил, что уже призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на москву, чтобы россия вернулась за стол переговоров.

Напомним

Президент США Дональд Трамп скорее всего будет игнорировать просьбу Европы усилить санкции против россии. Об этом заявил в среду госсекретарь Марко Рубио. Он объяснил это тем, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров о мирном соглашении.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
НАТО
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9