ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для решения прекращения войны в Украине необходимо усилить экономическое давление на москву, отметив, что ЕС завтра даст ход 18-му пакету санкций против россии. Об этом Мерц сказал во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО, передает УНН.

Относительно ситуации в Украине, я еще раз выразил ему (Трампу - ред) наше настоятельное желание относительно дальнейших санкций против россии со стороны США. Военного решения этого конфликта не будет. Мы должны усилить экономическое давление на москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, нам нужно большее участие США в санкциях - сказал Мерц.

Детали

Он отметил, что уже призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на москву, чтобы россия вернулась за стол переговоров.

Напомним

Президент США Дональд Трамп скорее всего будет игнорировать просьбу Европы усилить санкции против россии. Об этом заявил в среду госсекретарь Марко Рубио. Он объяснил это тем, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров о мирном соглашении.