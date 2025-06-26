Новый санкционный пакет будет направлен против капитанов теневого флота рф – уполномоченный Президента

Новый санкционный пакет против россии будет принят сегодня или завтра. В него войдут капитаны теневого флота государства агрессора. Об этом рассказал уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона, пишет УНН.

Сегодня или завтра санкционный пакет будет принят. В нем будут неплохие позиции, в частности, и это я считаю нашей большой победой, будут капитаны теневого флота. По крайней мере сейчас они есть в предложениях - отметил Власюк.

Он также добавил, что будет продолжаться работа над дальнейшим снижением цен на нефть.

Что касается прайс кэпа, то 50 на 50, но в любом случае будет продолжаться работа над снижением цен на нефть, в первую очередь, в формате G7 - сообщил Власюк.

Дополнение

Российский "теневой флот" танкеров, которые кремль использует для экспорта нефтепродуктов в обход санкций и ограничений, имеет большие размеры, чем считается официально.

"Дело в том, что их количество постоянно меняется. Это связано с тем, что меняются и владельцы, они перепродаются. Они меняют операторов, владельцев, иногда даже названия. Это делается намеренно, чтобы максимально реальную картину скрыть", - пояснил капитан 1 ранга запаса Военно-морских сил Украины, бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.