Сибига ответил главе МИД Словакии на заявление "простить" России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил словацкому коллеге на заявление о войне РФ против Украины, пишет УНН.

Юрай, чувство безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления - написал Сибига в Х.

Контекст

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил на днях, что урегулирование войны в Украине требует налаживания коммуникации с Россией, при этом страны Запада должны найти способ сотрудничества с РФ, "а может, даже простить все, что произошло".