Сибига ответил главе МИД Словакии на заявление "простить" России
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление словацкого коллеги Юрая Бланара, который призвал Запад "простить все, что произошло" для урегулирования войны. Сибига подчеркнул, что чувство безнаказанности является первопричиной преступлений России, и преступник не остановится, если его простят, а не накажут.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил словацкому коллеге на заявление о войне РФ против Украины, пишет УНН.
Юрай, чувство безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления
Контекст
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил на днях, что урегулирование войны в Украине требует налаживания коммуникации с Россией, при этом страны Запада должны найти способ сотрудничества с РФ, "а может, даже простить все, что произошло".