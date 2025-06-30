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Беспилотный летательный аппарат

С начала этого года было всего два дня, когда россия не осуществляла воздушный террор против Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 168 просмотра

С начала года россия почти ежедневно атакует Украину ракетами и дронами, нанося удары по гражданским объектам. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул критическую потребность в усилении систем ПВО и собственного производства оружия.

С начала этого года было всего два дня, когда россия не осуществляла воздушный террор против Украины - Сибига

С начала этого года было всего два дня, когда россия не наносила ракетных или дроновых ударов по Украине. Наше государство нуждается в усилении системы противовоздушной обороны, чтобы противодействовать вражескому террору, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем, сообщает УНН.

Подробности

российский ракетный террор действительно усилился, и это также отражает ту картину, которая на сегодняшний день имеет место, а именно: российская армия – это не армия 2022 года. Они также получают опыт. Они также применяют новейшие технологии. Они также прогрессируют в развитии своего оборонного сектора. Это угроза не только для Украины, но и для трансатлантической безопасности

- сообщил Сибига.

Он подчеркнул, что основными целями россиян являются гражданские объекты. Таким образом они пытаются влиять на настроения населения.

Мы видим, что они нарастили удары по городам. Они бьют по гражданским объектам для того, чтобы влиять на настроения нашего населения. С начала этого года только два дня, когда Украина не была атакована российскими ракетами и дронами

 - подчеркнул глава МИД.

Андрей Сибига сообщил, что для противодействия российскому воздушному террору необходимо и в дальнейшем усиливать ПВО.

Чтобы это предотвратить, ключевым решением являются системы ПВО. Мы благодарны нашим немецким друзьям за эту беспрецедентную помощь в усилении нашего воздушного щита. Мы далее рассчитываем и очень надеемся на системы от наших партнёров. Президент Зеленский лично обратился к Дональду Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО, а именно Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты

- заявил министр.

Глава МИД отметил, что Украина также нуждается в поддержке партнёров для наращивания собственных возможностей по производству средств ПВО.

Другое направление, где мы нуждаемся в помощи партнёров, это наращивание наших возможностей в изготовлении своих систем ПВО и развитии нашего воздушного щита

- добавил Сибига.

Дополнение

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на заявление словацкого коллеги Юрая Бланара, который призвал Запад "простить всё, что произошло" для урегулирования войны. Он подчеркнул, что ощущение безнаказанности является первопричиной преступлений россии и преступник не остановится, если его простят, а не накажут.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Андрей Сибига
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