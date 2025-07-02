Веніславський: обмеження на постачання озброєння від США - болюче рішення для України, але ще є шанс його "вирівняти"

Рішення про обмеження США на постачання Україні певних видів озброєння є болючим і незрозумілим кроком для України на тлі масованих російських атак. Проте українська сторона розраховує на подальші перемовини з американськими партнерами для врегулювання ситуації. Про це під час брифінгу заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає кореспондент УНН.

Будь-які рішення наших партнерів про зупинку або про обмеження постачання Україні певних видів озброєння, тим більше таких видів озброєння які є унікальними, які інші країни крім США, зокрема ракети до систем Патріот, ніхто окрім США поставити Україні не може. Відповідно це рішення для нас є дуже неприємним. Воно є болючим на фоні тих масових ракетних терористичних атак росії

Для мене особисто як для представника профільного комітету є дещо незрозумілим, наприклад обмеження у постачанні фугасних снарядів 155 калібру, тому що я знаю точно що на території США з початку війни (в Україні – ред.) відкрилися нові заводи, які мають достатньо великі потужності. І говорити про те що постачання Україні якимось чином завдасть шкоди обороноздатності США – досить умовно. Я думаю, що навряд це повністю відповідає реаліям. Так само як і ракети, які були згадані в пресрелізі Білого Дома, ракети класу повітря-повітря AIM, вони США вже майже не застосовуються і їхня кількість достатньо велика, як і AIM9 та AIM120, які достатньо ефективно продемонстрували себе в Україні