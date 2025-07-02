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Веніславський: обмеження на постачання озброєння від США - болюче рішення для України, але ще є шанс його "вирівняти"

Київ • УНН

 • 342 перегляди

США обмежують постачання певних видів озброєння Україні, що є болісним та незрозумілим кроком для Києва на тлі масованих російських атак. Українська сторона розраховує на подальші переговори для врегулювання ситуації.

Веніславський: обмеження на постачання озброєння від США - болюче рішення для України, але ще є шанс його "вирівняти"

Рішення про обмеження США на постачання Україні певних видів озброєння є болючим і незрозумілим кроком для України на тлі масованих російських атак. Проте українська сторона розраховує на подальші перемовини з американськими партнерами для врегулювання ситуації. Про це під час брифінгу заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає кореспондент УНН.

Деталі

Будь-які рішення наших партнерів про зупинку або про обмеження постачання Україні певних видів озброєння, тим більше таких видів озброєння які є унікальними, які інші країни крім США, зокрема ракети до систем Патріот, ніхто окрім США поставити Україні не може. Відповідно це рішення для нас є дуже неприємним. Воно є болючим на фоні тих масових ракетних терористичних атак росії

- заявив Веніславський.

Для мене особисто як для представника профільного комітету є дещо незрозумілим, наприклад обмеження у постачанні фугасних снарядів 155 калібру, тому що я знаю точно що на території США з початку війни (в Україні – ред.) відкрилися нові заводи, які мають достатньо великі потужності. І говорити про те що постачання Україні якимось чином завдасть шкоди обороноздатності США – досить умовно. Я думаю, що навряд це повністю відповідає реаліям. Так само як і ракети, які були згадані в пресрелізі Білого Дома, ракети класу повітря-повітря AIM, вони США вже майже не застосовуються і їхня кількість достатньо велика, як і AIM9 та AIM120, які достатньо ефективно продемонстрували себе в Україні

 - пояснив він.

За його словами потрібно дочекатися офіційного документа, який матиме точний перелік тих видів озброєння, постачання якого буде обмежене та аргументи США. Він наголосив, що Офіс Президента та сам Президент будуть мати перемовини з американськими партнерами.

Я думаю що це питання буде вирівнене нашими дипломатами й нашим Президентом

- підсумував він.

Доповнення

США заявили, що припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Політолог Олег Лісний пояснив, що скорочення постачання озброєння Україні з боку США може мати політичні мотиви, а саме уникнення ескалації з рф. За його словами, Сполучені Штати можуть не хотіти "злити путіна" і прагнути уникнути ескалації, в надії зберегти простір для дипломатії, яка не працює з диктаторськими режимами.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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