Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
Киев • УНН
Украине хватит запасов оружия и ракет для западных систем до конца лета, после чего может наступить критический момент. Остановка поставок Patriot, GMLRS и AIM-7 может привести к потере эффективности ПВО и HIMARS.
Украине хватит запасов оружия и ракет для западных систем до конца лета: дальше может наступить критический момент, если ситуация не изменится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
В публикации говорится о том, что Вооруженным силам Украины хватит имеющихся запасов до конца текущего лета. Особенно критичной будет остановка поставок ракет-перехватчиков Patriot, ведь они являются единственными средствами перехвата российских ракет, в частности, баллистических.
Кроме того, в случае остановки поставок боеприпасов GMLRS фактически будет утрачена эффективность работы реактивных артиллерийских систем HIMARS. Силы обороны Украины используют для ударов по важным объектам во вражеском тылу.
Также остановка поставок боеприпасов со стороны США означает для Украины потерю одного из важных способов уничтожения российских дронов "Shahed". Для сбития вражеских воздушных целей, в частности этих дронов, используются американские ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7.
Напомним
В среду, 2 июля, стало известно, что Соединенные Штаты Америки прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину на фоне российской агрессии. Там объяснили это решение из-за низкого уровня собственных военных запасов.
В то же время, как отметил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, решение США "болезненное, но есть шанс все исправить".
В министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре военной помощи.