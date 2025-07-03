Трамп подтвердил планы на разговор с путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с владимиром путиным, который запланирован сегодня в 10:00 утра по американскому времени. Об этом он сообщил в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным сегодня, 3 июля, о чем написал в соцсети Truth Social, пишет УНН.
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"Буду говорить с президентом россии путиным в 10:00 утра (17:00 по Киеву - ред.). Спасибо!" - написал Трамп.
путин заявил, что сегодня будет говорить с Трампом03.07.25, 16:32 • 465 просмотров
Дополнение
Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят внезапную остановку некоторых ключевых поставок американского оружия Украине в пятницу, 4 июля, во время телефонного разговора.
Источники заявили, что Президент Украины также поднимет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.
Время переговоров может измениться, сообщили люди, знакомые с планированием. Белый дом и Офис Президента Украины, как указано, не ответили на просьбу прокомментировать запланированную беседу.