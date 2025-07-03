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Столичные таксисты выставили "космические" тарифы во время тревоги в Киеве

Киев • УНН

 • 60 просмотра

В Киеве таксисты повысили тарифы на перевозки в 3-5 раз во время воздушной тревоги. Стоимость поездки с правого на левый берег от 860 до 1240 гривен, поскольку метро не работало на наземных участках.

Столичные таксисты выставили "космические" тарифы во время тревоги в Киеве

В Киеве, столичном регионе и еще ряде областей из-за угрозы баллистики из России была объявлена воздушная тревога. Столичные таксисты на фоне объявленной тревоги повысили тарифы на перевозку на отдельных направлениях в 3-5 раз, сообщает УНН.

Детали

Объявленная в Киеве в 16:52 воздушная тревога длилась более 2,5 часов. Поэтому жители столицы искали варианты, как добраться из офисов домой во время повышенного уровня опасности.

Как известно, во время воздушной тревоги киевский метрополитен не осуществляет перевозку пассажиров по наземным участкам, а станции открытого типа закрываются.

Отметим, что воздушная тревога усложняет возможность перебраться с левого на правый берег Киева или же с правого на левый.

Подземные станции метрополитена работали как укрытия, и туда можно было спуститься, чтобы переждать опасность.

Таксисты воспользовались ситуацией и просили за поездки с правого на левый берег от 860 до 1240 гривен.

Жители столицы в пабликах шутили, что с такими тарифами реальной выглядела перспектива заночевать на работе. 

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога на фоне разговора Трампа и путина03.07.25, 17:28 • 875 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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