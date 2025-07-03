На подступах ряд российских БПЛА: глава КГВА заявил о вероятности атаки вражескими дронами по столице

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами по столице, передает УНН.

Есть вероятность атаки вражескими дронами по столице. Сейчас наше ПВО работало по одиночным целям. Но на дальних подступах в направлении Киева ряд российских БпЛА - написал Ткаченко в Telegram.

Он призвал киевлян находиться в укрытиях.

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