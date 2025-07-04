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Киев под массированной атакой: пожары в жилых домах, падение обломков (обновляется)
22:36 • 4102 просмотра
Киев под массированной атакой: пожары в жилых домах, падение обломков (обновляется)
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Беспилотный летательный аппарат

Киев под массированной атакой: пожары в жилых домах, падение обломков (обновляется)

Киев • УНН

 • 3752 просмотра

В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что привело к пожарам в жилых домах Соломенского района. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков вражеского дрона без последующей детонации.

Киев под массированной атакой: пожары в жилых домах, падение обломков (обновляется)

В ночь на пятницу, 4 июля, Россия массированно атаковала город Киев. В результате вражеского обстрела произошли пожары. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Соломенский район

"Предварительно имеем несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации — жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших", - написал Тимур Ткаченко в 01:23

Дарницкий район

В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории, без пожара.

"Также в Дарницком районе упал дрон без последующей детонации.", - добавил Ткаченко в 01:32.

Напомним

В четверг, 3 июля, глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БПЛА приближается к Киеву.

Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Днепровском районе Киева вблизи учебного заведения и нескольких жилых домов. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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