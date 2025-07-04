Киев под массированной атакой: пожары в жилых домах, падение обломков (обновляется)
Киев • УНН
В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что привело к пожарам в жилых домах Соломенского района. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков вражеского дрона без последующей детонации.
В ночь на пятницу, 4 июля, Россия массированно атаковала город Киев. В результате вражеского обстрела произошли пожары. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.
Соломенский район
"Предварительно имеем несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации — жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших", - написал Тимур Ткаченко в 01:23
Дарницкий район
В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории, без пожара.
"Также в Дарницком районе упал дрон без последующей детонации.", - добавил Ткаченко в 01:32.
Напомним
В четверг, 3 июля, глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БПЛА приближается к Киеву.
Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Днепровском районе Киева вблизи учебного заведения и нескольких жилых домов. Экстренные службы работают на месте происшествия.
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что в Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки.