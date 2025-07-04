Киев под массированной атакой: пожары в жилых домах, падение обломков (обновляется)

В ночь на пятницу, 4 июля, Россия массированно атаковала город Киев. В результате вражеского обстрела произошли пожары. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Соломенский район

"Предварительно имеем несколько пожаров в Соломенском районе. Все локации — жилые дома. Уточняем информацию о пострадавших", - написал Тимур Ткаченко в 01:23

Дарницкий район

В Дарницком районе обломки вражеского дрона упали на открытой территории, без пожара.

"Также в Дарницком районе упал дрон без последующей детонации.", - добавил Ткаченко в 01:32.

Напомним

В четверг, 3 июля, глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил о вероятности атаки вражескими дронами на столицу. ПВО уже работало по одиночным целям, но ряд российских БПЛА приближается к Киеву.

Обломки беспилотного летательного аппарата нашли в Днепровском районе Киева вблизи учебного заведения и нескольких жилых домов. Экстренные службы работают на месте происшествия.

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА. Информация о последствиях в Оболонском районе не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе, предварительно, возгорание на крыше жилой 16-этажки.