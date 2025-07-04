В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ

В результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram, передает УНН.

В результате вражеского обстрела Киева имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города. Пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Kyiv City Express сейчас выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.

"Приносим извинения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский", - добавили в пресс-службе "Укрзализныци".

Напомним

В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что повлекло за собой пожары. Есть пострадавшие. Много разрушенных жилых домов, поврежденных авто. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах украинской столицы.

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