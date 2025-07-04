В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Киева 4 июля повреждена железнодорожная инфраструктура. Пассажирские поезда западного направления задерживаются до 2 часов, Kyiv City Express изменил маршрут.
В результате вражеского обстрела Киева в ночь на 4 июля повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram, передает УНН.
В результате вражеского обстрела Киева имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города. Пассажирские поезда западного направления следуют отклоненным маршрутом через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до 2 часов
Отмечается, что Kyiv City Express сейчас выполняет маршруты только по северному полукольцу Святошин - Почайна - Дарница (в обоих направлениях). Из-за совмещения с пассажирскими поездами возможны отклонения от графика движения.
"Приносим извинения и уже оперативно ремонтируем, резервные тепловозы будут довозить поезда в пределах столицы при возобновлении движения на участке Святошин - Киев-Пассажирский", - добавили в пресс-службе "Укрзализныци".
Напомним
В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что повлекло за собой пожары. Есть пострадавшие. Много разрушенных жилых домов, поврежденных авто. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах украинской столицы.
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