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Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

В результате ночной атаки на Киев зафиксировано 23 пострадавших. Из них 14 человек были госпитализированы, остальным оказана помощь на месте или амбулаторно.

Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших

В Киеве в результате ночной атаки рф известно уже о 23 пострадавших, сообщил в пятницу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

На данный момент, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу

- сообщил Кличко.

По его словам, 14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте.

По данным ГСЧС, в ночь на 4 июля россия в очередной раз массированно атаковала столицу. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах:

  • Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры;
    • Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также загорелись автомобили. Продолжается тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях;
      • Шевченковский район: под атакой БПЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже;
        • в Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских БПЛА.

          В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ04.07.25, 05:54 • 2246 просмотров

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ВойнаКиев
          Виталий Кличко
          Киев
          Tesla
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