Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших

В Киеве в результате ночной атаки рф известно уже о 23 пострадавших, сообщил в пятницу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

На данный момент, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу - сообщил Кличко.

По его словам, 14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте.

По данным ГСЧС, в ночь на 4 июля россия в очередной раз массированно атаковала столицу. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах:

Соломенский район : из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры;

: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры; Святошинский район : в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также загорелись автомобили. Продолжается тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях;

: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также загорелись автомобили. Продолжается тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях; Шевченковский район : под атакой БПЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже;

: под атакой БПЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже; в Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских БПЛА.

В результате российского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура - УЗ