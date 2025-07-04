Ночная атака рф на Киев: уже 23 пострадавших
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев зафиксировано 23 пострадавших. Из них 14 человек были госпитализированы, остальным оказана помощь на месте или амбулаторно.
В Киеве в результате ночной атаки рф известно уже о 23 пострадавших, сообщил в пятницу мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
На данный момент, по данным медиков, известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу
По его словам, 14 из них госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте.
По данным ГСЧС, в ночь на 4 июля россия в очередной раз массированно атаковала столицу. Спасатели ликвидируют последствия сразу в нескольких районах:
- Соломенский район: из-за атаки произошло частичное разрушение 5-этажки. Возник пожар кровли 7-этажки на площади 2000 кв. м. Произошли возгорания в складском здании, на территории СТО и гаражного кооператива. Повреждено много гражданской инфраструктуры;
- Святошинский район: в результате попадания в 14-этажный жилой дом возник пожар. Также загорелись автомобили. Продолжается тушение нескольких пожаров в нежилых зданиях;
- Шевченковский район: под атакой БПЛА оказалась еще не заселенная 8-этажка, произошло разрушение на 1 этаже;
- в Дарницком и Голосеевском районах зафиксированы падения обломков вражеских БПЛА.
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