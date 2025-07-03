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Україна та США запускають спільне виробництво дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 313 перегляди

Україна та американська компанія Swift Beat підписали угоду про спільне виробництво тисяч дронів, включаючи перехоплювачі, розвідувальні та ударні безпілотники, вже цього року. Ця домовленість відкриває шлях до масштабування виробництва у 2025 році.

Україна та США запускають спільне виробництво дронів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року. Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники. Угода стала першим результатом візиту української делегації до Данії й відкриває перспективу масштабування виробництва у 2025 році.

Про це Президент написав на своїй офіційній сторінці в Telegram, пише УНН.

Візит у Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю з виробництва дронів, зокрема дронів-перехоплювачів – це очевидний пріоритет. Підписано угоду із сильною американською компанією Swift Beat. І йдеться про кілька тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року

- ідеться у дописі. 

Президент підкреслив, що Україна потребує більше перехоплювачів для знищення ворожих дронів і ракет. Тож робота в Данії триває, зокрема "над новими такими домовленостями за рахунок спільних виробництв". 

Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT03.07.25, 13:48 • 19832 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
Данія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат
Tesla
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