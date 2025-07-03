Україна та США запускають спільне виробництво дронів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання угоди з американською компанією Swift Beat щодо виробництва кількох тисяч дронів для потреб оборони вже цього року. Серед них – дрони-перехоплювачі, розвідувальні квадрокоптери та ударні безпілотники. Угода стала першим результатом візиту української делегації до Данії й відкриває перспективу масштабування виробництва у 2025 році.

Про це Президент написав на своїй офіційній сторінці в Telegram, пише УНН.

Візит у Данію починається з важливого кроку для нашого захисту. Є домовленість про українсько-американську співпрацю з виробництва дронів, зокрема дронів-перехоплювачів – це очевидний пріоритет. Підписано угоду із сильною американською компанією Swift Beat. І йдеться про кілька тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року - ідеться у дописі.

Президент підкреслив, що Україна потребує більше перехоплювачів для знищення ворожих дронів і ракет. Тож робота в Данії триває, зокрема "над новими такими домовленостями за рахунок спільних виробництв".

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