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Украина и США запускают совместное производство дронов - Зеленский

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Украина и американская компания Swift Beat подписали соглашение о совместном производстве тысяч дронов, включая перехватчики, разведывательные и ударные беспилотники, уже в этом году. Эта договоренность открывает путь к масштабированию производства в 2025 году.

Украина и США запускают совместное производство дронов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat о производстве нескольких тысяч дронов для нужд обороны уже в этом году. Среди них – дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры и ударные беспилотники. Соглашение стало первым результатом визита украинской делегации в Данию и открывает перспективу масштабирования производства в 2025 году.

Об этом Президент написал на своей официальной странице в Telegram, пишет УНН.

Визит в Данию начинается с важного шага для нашей защиты. Есть договоренность об украинско-американском сотрудничестве по производству дронов, в частности дронов-перехватчиков – это очевидный приоритет. Подписано соглашение с сильной американской компанией Swift Beat. И речь идет о нескольких тысячах дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году

- говорится в сообщении. 

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве перехватчиков для уничтожения вражеских дронов и ракет. Поэтому работа в Дании продолжается, в частности "над новыми такими договоренностями за счет совместных производств". 

Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT03.07.25, 13:48 • 13300 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Дания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Tesla
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