Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве

Есть договоренность о сотрудничестве Украины и США по производству дронов, в частности дронов-перехватчиков. В этом году планируется производство сотен тысяч дронов. Киев рассчитывает, что украинские военные смогут сбивать "шахеды" в большом количестве. Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил журналистам во время визита в Данию, передает УНН.

Детали

Сегодня мы начали наш визит в Данию с очень важной встречи, с важным подписанием документа между Украиной и США. Это будет несколько компаний. Сосредотачиваются только на дронах разного типа, но то, что самое главное, этот год сотни тысяч, в следующем году будет увеличение. Посмотрим, как это работает - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главный компонент – это дроны-перехватчики, которые уже показали себя в Украине.

Мы уже тестировали у нескольких компаний эти дроны. Сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбитие "шахедов" в большом количестве. Я считаю, что это хорошее начало работать в этом направлении. Также мы договорились с коллегами, что некоторые наши продакшены смогут иметь возможность доступа к соответствующим этим технологиям. Я думаю, что это может немного ускорить возможность производства, увеличить производство - рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat о производстве нескольких тысяч дронов для нужд обороны уже в этом году. Среди них – дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры и ударные беспилотники. Соглашение стало первым результатом визита украинской делегации в Данию и открывает перспективу масштабирования производства в 2025 году.

россия планирует увеличить количество ударов дронов по Украине, готовим противодействие - Зеленский