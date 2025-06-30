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россия планирует увеличить количество ударов дронов по Украине, готовим противодействие - Зеленский

Киев • УНН

 • 65 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с военными противодействие росту количества российских беспилотников. Украина усиливает собственное производство дронов-перехватчиков и дальнобойных дронов.

россия планирует увеличить количество ударов дронов по Украине, готовим противодействие - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными, по результатам которого сообщил, что россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по Украине, однако уже готовится этому противодействие, в частности развитие направления дронов-перехватчиков. Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении, передает УНН

Провел совещание сегодня с нашими военными, с Министерством обороны. Насчет дронов будет больше нашего собственного производства. Сегодня мы обсудили и все, что касается заказов, что касается контрактов, и полные возможности нашего производства. Буду говорить с нашими партнерами о новых инвестициях в Украину – в наше оружие. Приоритет – дроны, дроны-перехватчики и дроны для дальнобойных ударов 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что также был обсужден фронт и все, что необходимо для украинских воинов на передовой.

Я благодарен всем украинским производителям дронов – каждому разработчику, всем, кто старается сейчас активно развивать направление перехватчиков. Это чрезвычайно важно. Россия вкладывается в беспилотную составляющую, Россия планирует увеличивать количество дронов в ударах по нашему государству. Мы готовим наше противодействие 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре будет говорить с руководителями Евросоюза о дополнительном финансировании для производства дронов и совместных производств.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
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