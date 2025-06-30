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Зеленський анонсував розмову з лідерами ЄС щодо коштів на виробництво дронів

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з керівниками Євросоюзу додаткове фінансування для виробництва дронів та спільних виробництв. Нарада з військовими та міністром оборони була присвячена українським дронам та нарощуванню темпів їх виробництва.

Зеленський анонсував розмову з лідерами ЄС щодо коштів на виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський невдовзі говоритиме з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Про це він повідомив після наради з військовими та міністром оборони, передає УНН.

Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене 

- наголосив Президент.

Зеленський зустрівся із Макроном. Говорили про збільшення кількості "Міражів" та виробництво дронів-перехоплювачів24.06.25, 21:51 • 4029 переглядiв

Додамо

За словами Зеленського, сьогодні на нараді була детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.

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Дипстрайки, дрони-перехоплювачі та всі види дронів для передової. Темп виробництва нарощуємо 

- резюмував Глава держави.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
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