Зеленський анонсував розмову з лідерами ЄС щодо коштів на виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський невдовзі говоритиме з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Про це він повідомив після наради з військовими та міністром оборони, передає УНН.

Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене