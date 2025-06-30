Зеленський анонсував розмову з лідерами ЄС щодо коштів на виробництво дронів
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з керівниками Євросоюзу додаткове фінансування для виробництва дронів та спільних виробництв. Нарада з військовими та міністром оборони була присвячена українським дронам та нарощуванню темпів їх виробництва.
Президент України Володимир Зеленський невдовзі говоритиме з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Про це він повідомив після наради з військовими та міністром оборони, передає УНН.
Найближчим часом говоритиму з керівниками Євросоюзу щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв. Українське лідерство в технологіях війни має бути й надалі забезпечене
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За словами Зеленського, сьогодні на нараді була детальна розмова й щодо українських дронів – фінансування, виконання контрактів, виробництво, постачання.
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