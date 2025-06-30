Ситуація на Сумщині та Покровському напрямку: Зеленський провів детальну нараду з військовими та Умєровим
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони. Було обговорено ключові питання фронту, включаючи Покровський напрямок та Сумщину, де російський наступ не реалізовується. Тривають активні дії в межах Курської операції.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим детально щодо всіх ключових питань, передає УНН.
Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо
За його словами, російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку.
Також продовжуємо активні дії в межах Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується
ЗСУ зупинили просування військ рф у Сумській області та просунулися на курщині - Генштаб30.06.25, 15:25 • 5732 перегляди