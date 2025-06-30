Ситуація на Сумщині та Покровському напрямку: Зеленський провів детальну нараду з військовими та Умєровим

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим детально щодо всіх ключових питань, передає УНН.

Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо