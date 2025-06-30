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Ситуація на Сумщині та Покровському напрямку: Зеленський провів детальну нараду з військовими та Умєровим

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони. Було обговорено ключові питання фронту, включаючи Покровський напрямок та Сумщину, де російський наступ не реалізовується. Тривають активні дії в межах Курської операції.

Ситуація на Сумщині та Покровському напрямку: Зеленський провів детальну нараду з військовими та Умєровим

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовими та міністром оборони Рустемом Умєровим детально щодо всіх ключових питань, передає УНН.

Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо 

- заявив Зеленський.

За його словами, російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку.

Також продовжуємо активні дії в межах Курської операції. Вже протягом майже 10 місяців мета операції забезпечується 

- резюмував Зеленський.

ЗСУ зупинили просування військ рф у Сумській області та просунулися на курщині - Генштаб30.06.25, 15:25 • 5732 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Курська область
Сумська область
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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