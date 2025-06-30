Ситуация на Сумщине и Покровском направлении: Зеленский провел детальное совещание с военными и Умеровым
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Были обсуждены ключевые вопросы фронта, включая Покровское направление и Сумщину, где российское наступление не реализуется. Продолжаются активные действия в рамках Курской операции.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны Рустемом Умеровым подробно по всем ключевым вопросам, передает УНН.
Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость. Сумщина – это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно
По его словам, российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении.
Также продолжаем активные действия в рамках Курской операции. Уже в течение почти 10 месяцев цель операции обеспечивается
ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб30.06.25, 15:25 • 5732 просмотра