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Ситуация на Сумщине и Покровском направлении: Зеленский провел детальное совещание с военными и Умеровым

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Президент Зеленский провел совещание с военными и министром обороны. Были обсуждены ключевые вопросы фронта, включая Покровское направление и Сумщину, где российское наступление не реализуется. Продолжаются активные действия в рамках Курской операции.

Ситуация на Сумщине и Покровском направлении: Зеленский провел детальное совещание с военными и Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны Рустемом Умеровым подробно по всем ключевым вопросам, передает УНН.

Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость. Сумщина – это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно 

- заявил Зеленский.

По его словам, российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении.

Также продолжаем активные действия в рамках Курской операции. Уже в течение почти 10 месяцев цель операции обеспечивается 

- резюмировал Зеленский.

ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб30.06.25, 15:25 • 5732 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Курская область
Сумская область
Владимир Зеленский
Украина
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