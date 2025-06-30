Ситуация на Сумщине и Покровском направлении: Зеленский провел детальное совещание с военными и Умеровым

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными и министром обороны Рустемом Умеровым подробно по всем ключевым вопросам, передает УНН.

Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость. Сумщина – это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. По состоянию на сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно - заявил Зеленский.

По его словам, российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении.

Также продолжаем активные действия в рамках Курской операции. Уже в течение почти 10 месяцев цель операции обеспечивается - резюмировал Зеленский.

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