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ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Силы обороны Украины остановили продвижение российских войск и стабилизировали ситуацию на северо-слобожанском направлении. ВСУ оттеснили противника от Сум, освободили Андреевку и продвинулись в районе Алексеевки.

ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северско-Слобожанском направлении и не дают российским войскам прорваться вглубь Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

По данным Генштаба, активные действия Вооруженных сил Украины на данном направлении, а также в курской области сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек. В результате эти группировки не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровское и Новопавловское.

В настоящее время ситуация стабилизирована, сообщил Генеральный штаб. Вражеское продвижение было остановлено по линии от населенного пункта Юнаковка до российской границы и далее, уже на территорию глушковского района курской области.

Украинские войска держат оборону на данном рубеже, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. В результате ВСУ освободили населенный пункт Андреевка и продвинулись в районе Алексеевки, а противника оттеснили дальше от Сум.

В то же время россияне задействовали на данном направлении свои лучшие силы. Речь идет о морской пехоте, десантниках, наиболее боеспособных частях мотострелковых войск. Также противник активно использует дальнобойную артиллерию, ударные дроны и авиацию – оккупанты пытаются вытеснить наши войска из курской и белгородской областей.

Напомним

российская армия не имеет достаточно ресурсов для создания буферной зоны вдоль границы с Сумской, Черниговской и Харьковской областями. В кремле хотят полностью захватить всю Украину, но оккупанты несут значительные потери и применяют лишь пехотные группы, без бронетехники. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Война
Курская область
Сумская область
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
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