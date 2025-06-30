ВСУ остановили продвижение войск рф в Сумской области и продвинулись на курщине - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию на Северско-Слобожанском направлении и не дают российским войскам прорваться вглубь Сумской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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По данным Генштаба, активные действия Вооруженных сил Украины на данном направлении, а также в курской области сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек. В результате эти группировки не были переброшены на другие угрожающие направления, в частности на Покровское и Новопавловское.

В настоящее время ситуация стабилизирована, сообщил Генеральный штаб. Вражеское продвижение было остановлено по линии от населенного пункта Юнаковка до российской границы и далее, уже на территорию глушковского района курской области.

Украинские войска держат оборону на данном рубеже, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий для вытеснения противника. В результате ВСУ освободили населенный пункт Андреевка и продвинулись в районе Алексеевки, а противника оттеснили дальше от Сум.

В то же время россияне задействовали на данном направлении свои лучшие силы. Речь идет о морской пехоте, десантниках, наиболее боеспособных частях мотострелковых войск. Также противник активно использует дальнобойную артиллерию, ударные дроны и авиацию – оккупанты пытаются вытеснить наши войска из курской и белгородской областей.

Напомним

российская армия не имеет достаточно ресурсов для создания буферной зоны вдоль границы с Сумской, Черниговской и Харьковской областями. В кремле хотят полностью захватить всю Украину, но оккупанты несут значительные потери и применяют лишь пехотные группы, без бронетехники. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.